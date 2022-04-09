الأمن العام للمعتمرين: التزموا بالأوقات المحددة وارتداء الكمامة

وجه المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ،اليوم، رسالة للمعتمرين أوصاهم فيها بالالتزام بالأوقات المحددة، والتي حددت لهم من خلال حجزهم على منصتي توكلنا واعتمرنا

وقال الشويرخ في حديث مع الإخبارية: “نوصي المعتمرين أن يتقيدوا بأوقات العمرة المحددة لضمان قيام رجال الأمن بمهامهم بكل يسر وكفاءة

وأضاف: إن جميع الخطط الأمنية والتنظيمية منذ أول أيام رمضان،ومنها نقل المعتمرين بوسائل النقل العام أو حجوزات السيارات الصغيرة تسير بالشكل الصحيح وبتناغم كبير.

وأكد أن التقيد بالتوقيت مهم لسلامة المعتمرين، حيث أن كل 24 ساعة هناك كل ساعتين مجموعة تؤدي سنة العمرة.

وأكد الشويرخ على زائري الحرمين ارتداء الكمامة لسلامتهم