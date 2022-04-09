منصور_الرقيبة: أنا تفشلت وأحتقر نفسي أمام #الجبير #عاجل

اعتذر مشهور تطبيق “سناب شات” منصور الرقيبة، اليوم، لطبيب القلب والداعية الدكتور خالد الجبير، بعدما سخر من النصائح والإرشادات التي يقدمها لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منصور الرقيبة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “سناب شات”: “يع يا موقفي يع.. الله لا يجعل عدوي بهذا الموقف.. قسما بالله ودي الأرض تنشق وتبلعني.. لكن سبحان الله العظيم كل اللي صار نصرة للدكتور خالد الجبير”.

وأضاف أنه يشعر بالندم بعدما انتقد الجبير وسخر منه، قائلا: ” قيضه الله بواحد مثلي خبص بالكلام.. سبحان الله العظيم الدكتور مقاطعه انتشرت وكلامه انتشر وأخذ الأجر والمثوبة.. وأخذ خير الدنيا والآخرة.. وأنا اللي بوءت بالفشل.. سنة قدام ما أحط عيني في عينه.. قسما بالله في فشل واستصغار لنفسي وفي حقران لنفسي.. والله بي عليم”. وأردف: “استغفر الله العظيم وأتوب إليه يعلم الله الدكتور خالد عطنا درس.. درس ليس سهلا”.

واختتم حديثه قائلا: “نهاية المطاف الدكتور خالد الجبير فاز بالدنيا والآخرة.. أما أنا أجر أذيال الخيبة.. استغفر الله وأتوب إليه.. ما أدري وش أقول.. ولكن بلبس الإحرام في هالأيام وعمرتي لك”.

وجاء اعتذار الرقيبة عقب مطالبة الدكتور الجبير متابعيه والنشطاء بعدم الرد على من انتقده، لتجنب الدخول في متاهات، مبيناً أنه سامح من انتقده وهاجمه.

وقبل أيام تصدّر هاشتاق “منصور الرقيبة ينتقد الجبير” قائمة الأكثر رواجاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتعود القصة إلى سخرية مشهور “سناب شات” السعودي منصور الرقيبة من طبيب القلب والداعية الشهير الدكتور خالد الجبير، بطريقة فجّة، أثارت استياء روّاد السوشيال ميديا.

في معرض انتقاده، شن الرقيبة هجوماً حاداً على الجبير، وسخر من النصائح التي يقدمها إلى مرضاه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً تلك النصائح المتعلقة بشهر رمضان المبارك وتناول السمبوسه وشرب الفيمتو.

وقال الرقيبة في مقطع فيديو إن جميع مرضى الجبير يموتون بالنهاية، لذا فهو غير مؤهل لتقديم تلك النصائح. وأضاف ساخراً: “هو طبيب وينصح، وكل مرضاه يموتون”.