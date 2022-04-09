الخطيب: 2800 فعالية لموسم جدة موزعة على 9 مناطق #موسم_جدة #عاجل

أعلنت إدارة موسم جدة 2022 مساء اليوم السبت أرقام ومناطق موسم جدة الذي سينطلق بداية مايو المقبل ويستمر لمدة شهرين، وذلك خلال مؤتمر صحفي أُقيم في نادي جدة لليخوت على شاطئ البحر الأحمر.

وأشاد المدير التنفيذي لقطاع التواصل والتسويق بالمركز الوطني للفعاليات قسورة الخطيب، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الفعاليات بالمملكة، وتحفيز البيئة التنظيمية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز التكامل لاستدامة القطاع، مشددًا في حديثه على سعي المركز الوطني للفعاليات بإشراف وتوجيه لجنة الفعاليات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تقديم فعاليات أكثر وأكبر وأفضل في المملكة؛ لرفاهية المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني، مشيدًا بشركاء المركز في قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه.

وقال الخطيب إن موسم جدة يعد أحد أهم الفعاليات الوطنية التي نتطلع معها إلى أن تكون مدينة جدة وجهة سياحية دائمة في المنطقة، مشيرًا إلى أن فعاليات موسم جدة 2022 ستنطلق في بداية شهر مايو المقبل وتستمر لمدة شهرين، وتشهد إقامة 2,800 فعالية، في (9) مناطق رئيسة في المدينة التي تمتلك كل مقومات الجذب السياحي، من خلال مكانتها التاريخية والحضارية والتراثية، وتنوعها الثقافي، وهويتها البحرية الفريدة.

وقال الخطيب في هذا الصدد إن موسم جدة 2022 في نسخته الثانية يؤكد ريادة المملكة في صناعة الفعاليات الترفيهية، وتعزيز مكانتها السياحية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن الموسم سيشهد إقامة (4) معارض عالمية، و(7) مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و(20) حفلة غنائية عربية و(3) حفلات عالمية، كما سيقدم الموسم (70) تجربة تفاعلية، وعرضًا عالميًا (سيرك دو سلي)، كما سيشهد الموسم (5) برامج وفعاليات بحرية، وأكثر من (60) لعبة ترفيهية، و(60) عرضًا من الألعاب النارية طوال فترة الموسم.

من جانب آخر أكد نواف قمصاني مدير عام موسم جدة أن أهالي جدة وزوارها من جميع الأعمار موعودون بموسم عالمي من الفرح والمتعة والترفيه، من خلال تعدد مناطق الفعاليات، وتنوعها، وسهولة الوصول إليها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن فعاليات موسم جدة 2022 قبل وقت من بدء الفعاليات يسهل على الأسر والزوار التخطيط المبكر للحضور والمشاركة في الفعاليات، لافتًا إلى أن موسم جدة يخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، ويعزز من دورهم ومشاركتهم في صناعة الترفيه في المملكة.

وعن مواقع الفعاليات قال قمصاني، إنها ستتوزع على تسع مناطق رئيسة، هي: جدة آرت بروميناد، جدة بير، جدة جنغل، نادي جدة لليخوت، جدة سوبردوم، حديقة الأمير ماجد، سيتي ووك، وسيرك دو سليه، وجدة البلد.

وأوضح “قمصانيأن الموسم سيشهد تنظيم عروض سيرك دو سلي والمصمم حصريًا لموسم جدة، كما ستُقام في “جدة البلد” فعاليات تعليمية ترفيهية، ومطاعم ومقاهٍ، وعدد من التجارب الأخرى، كما تشتمل فعاليات “حديقة الأمير ماجد” على بازار عام، منطقة كيدي، مسرح، عروض فنية، ومطاعم ومقاهٍ متنوعة، وفي “جدة سوبردوم” سيكون هنالك عدد من الحفلات الغنائية العربية، معارض عالمية، مهرجان للعلوم، الكي بوب، كوميكون وبساط الريح.

وأضاف: ستكون منطقة “سيتي ووك” منطقة ترفيهية متكاملة تضم مطاعم، متاجر، ومسارح، وعروضًا حية، وأكبر شلال تفاعلي في المنطقة بارتفاع (50م)، وأكبر شاشة LED للعروض السينمائية، وتجربة للمنطاد، وتسع مناطق ترفيهية من بينها قرية الأنيمي.

وأشار إلى أن “جدة بير” ستضم أكثر من (40) لعبة ترفيهية، وأكبر ملاهٍ متنقلة على البحر الأحمر، و(7) تجارب عالمية منوعة، كما تقدّم “جدة آرت بروميناد” لزوارها للمرة الأولى مهرجانًا يستمر لمدة (60) يومًا، وسيكون حفل افتتاح الموسم لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما ستُقام خلاله عروض الألعاب النارية اليومية، وبرج الاستطلاع، وعروض حية، ومطاعم ومقاهٍ، والعديد من المتاجر.

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ينطلق بداية مايو ويستمر شهرين.. “الخطيب”: 2800 فعالية لموسم جدة موزعة على 9 مناطق

أشاد باهتمام ودعم القيادة الرشيدة تطوير قطاع الفعاليات وتحفيز البيئة التنظيمية

ينطلق بداية مايو ويستمر شهرين.. “الخطيب”: 2800 فعالية لموسم جدة موزعة على 9 مناطق

إدارة موسم جدة 2022 تعلن أرقام ومناطق موسم جدة

عبدالله الراجحي

عبدالله الراجحي

تم النشر في :

10 أبريل, 2022 12:28 صباحاً

أعلنت إدارة موسم جدة 2022 مساء اليوم السبت أرقام ومناطق موسم جدة الذي سينطلق بداية مايو المقبل ويستمر لمدة شهرين، وذلك خلال مؤتمر صحفي أُقيم في نادي جدة لليخوت على شاطئ البحر الأحمر.

وأشاد المدير التنفيذي لقطاع التواصل والتسويق بالمركز الوطني للفعاليات قسورة الخطيب، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الفعاليات بالمملكة، وتحفيز البيئة التنظيمية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز التكامل لاستدامة القطاع، مشددًا في حديثه على سعي المركز الوطني للفعاليات بإشراف وتوجيه لجنة الفعاليات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تقديم فعاليات أكثر وأكبر وأفضل في المملكة؛ لرفاهية المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني، مشيدًا بشركاء المركز في قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه.

وقال الخطيب إن موسم جدة يعد أحد أهم الفعاليات الوطنية التي نتطلع معها إلى أن تكون مدينة جدة وجهة سياحية دائمة في المنطقة، مشيرًا إلى أن فعاليات موسم جدة 2022 ستنطلق في بداية شهر مايو المقبل وتستمر لمدة شهرين، وتشهد إقامة 2,800 فعالية، في (9) مناطق رئيسة في المدينة التي تمتلك كل مقومات الجذب السياحي، من خلال مكانتها التاريخية والحضارية والتراثية، وتنوعها الثقافي، وهويتها البحرية الفريدة.

وقال الخطيب في هذا الصدد إن موسم جدة 2022 في نسخته الثانية يؤكد ريادة المملكة في صناعة الفعاليات الترفيهية، وتعزيز مكانتها السياحية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن الموسم سيشهد إقامة (4) معارض عالمية، و(7) مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و(20) حفلة غنائية عربية و(3) حفلات عالمية، كما سيقدم الموسم (70) تجربة تفاعلية، وعرضًا عالميًا (سيرك دو سلي)، كما سيشهد الموسم (5) برامج وفعاليات بحرية، وأكثر من (60) لعبة ترفيهية، و(60) عرضًا من الألعاب النارية طوال فترة الموسم.

من جانب آخر أكد نواف قمصاني مدير عام موسم جدة أن أهالي جدة وزوارها من جميع الأعمار موعودون بموسم عالمي من الفرح والمتعة والترفيه، من خلال تعدد مناطق الفعاليات، وتنوعها، وسهولة الوصول إليها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن فعاليات موسم جدة 2022 قبل وقت من بدء الفعاليات يسهل على الأسر والزوار التخطيط المبكر للحضور والمشاركة في الفعاليات، لافتًا إلى أن موسم جدة يخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، ويعزز من دورهم ومشاركتهم في صناعة الترفيه في المملكة.

وعن مواقع الفعاليات قال قمصاني، إنها ستتوزع على تسع مناطق رئيسة، هي: جدة آرت بروميناد، جدة بير، جدة جنغل، نادي جدة لليخوت، جدة سوبردوم، حديقة الأمير ماجد، سيتي ووك، وسيرك دو سليه، وجدة البلد.

وأوضح “قمصاني” أن الموسم سيشهد تنظيم عروض سيرك دو سلي والمصمم حصريًا لموسم جدة، كما ستُقام في “جدة البلد” فعاليات تعليمية ترفيهية، ومطاعم ومقاهٍ، وعدد من التجارب الأخرى، كما تشتمل فعاليات “حديقة الأمير ماجد” على بازار عام، منطقة كيدي، مسرح، عروض فنية، ومطاعم ومقاهٍ متنوعة، وفي “جدة سوبردوم” سيكون هنالك عدد من الحفلات الغنائية العربية، معارض عالمية، مهرجان للعلوم، الكي بوب، كوميكون وبساط الريح.

وأضاف: ستكون منطقة “سيتي ووك” منطقة ترفيهية متكاملة تضم مطاعم، متاجر، ومسارح، وعروضًا حية، وأكبر شلال تفاعلي في المنطقة بارتفاع (50م)، وأكبر شاشة LED للعروض السينمائية، وتجربة للمنطاد، وتسع مناطق ترفيهية من بينها قرية الأنيمي.

وأشار إلى أن “جدة بير” ستضم أكثر من (40) لعبة ترفيهية، وأكبر ملاهٍ متنقلة على البحر الأحمر، و(7) تجارب عالمية منوعة، كما تقدّم “جدة آرت بروميناد” لزوارها للمرة الأولى مهرجانًا يستمر لمدة (60) يومًا، وسيكون حفل افتتاح الموسم لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما ستُقام خلاله عروض الألعاب النارية اليومية، وبرج الاستطلاع، وعروض حية، ومطاعم ومقاهٍ، والعديد من المتاجر.

ولفت مدير عام الموسم في كلمته إلى أن “نادي جدة لليخوت” سيضم أول مارينا سياحية في المملكة، ومدرسة لتعليم قيادة القوارب الشراعية لأول مرة، ومطاعم ومتاجر فاخرة، وعدد من التجارب البحرية، كما تستقبل “جدة جنغل” زوارها في أكبر منتجع للحيوانات في المنطقة على مساحة كيلو متر مربع، وأكثر من (1000) حيوان ما بين الزواحف والطيور النادرة، والحيوانات المفترسة، وعروض التفاعل المباشر مع الحيوانات، ومنطقة ألعاب.

بعد ذلك تمت الإجابة عن أسئلة الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وكان الحفل قد شهد مجموعة من تشكيلات الدرونز التي تحكي شعار الموسم ومناطق الفعاليات، كما أُقيم ممر تضمن عرضًا مرئيًا وعددًا من الفنون التشكيلية.

حضر المؤتمر الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، وعدد من المسؤولين بمحافظة جدة، ومسؤولو قطاعات السياحة والثقافة والترفيه، ووسائل الإعلام.