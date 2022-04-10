الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي في مباراة مهمة وقوية بين الفريقين.

لقاء اليوم سيكون حاسم بشكل كبير في مستقبل بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري ومن سيحقق اللقب.

ويسعى كلا الفريقان لاستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة في ظل النتائج المميزة في دوري أبطال أوروبا والرغبة في مواصلة النتائج ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول في تمام السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبث مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر قناة “بي ان سبورتس 1 بريميوم”.