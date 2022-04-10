التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة صعبة مساء اليوم الأحد أمام ليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين.

فوز المان سيتي في لقاء اليوم سيمنحه دفعة معنوية كبيرة ويقربه من الفوز ببطولة الدوري، في الوقت الذي سيكون الانتصار لفريق ليفربول له مذاق خاص ويجعله من أقوى المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – إيميريك لابورت – جواو كانسيلو

خط الوسط: كيفين دي بروين – رودري – إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج – فيل فودين – جاك جريليش

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندي روبرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – ترنت ألكساندر آرنولد

خط الوسط: نابي كيتا – فابينيو – تياجو

خط الهجوم: لويس دياز – ساديو ماني – محمد صلاح