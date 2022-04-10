التشكيل المتوقع للتعاون أمام باختاكور في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق التعاون أمام باختاكور الأوزباكي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون يسعى لتحقيق الانتصار والدفعة المعنوية بعد الفوز على الدحيل القطري في الجولة الماضية من البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشر والربع مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية

ومن المتوقع أن يخوض التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معتز البقعاوي

خط الدفاع: يزيد البكر، ريان الموسى، كريستيان لوينداما، سعد بالعبيد

خط الوسط: فهد الرشيدي، طارق محمد، ألفارو ميدران، سميحان النابت

خط الهجوم: لياندر تاوامبا، حسن العمري