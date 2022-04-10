الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا على ليفانتي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ورغم ابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري الإسباني لكن تشافي المدير الفني للفريق الكتالوني يتعامل مع كل مباريات الدوري بمنتهى الجدية وضرورة تحقيق الانتصار في كل المواجهات.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت المملكو العربية السعودية وتنقل عبر قناة “بي إن سبورتس بريميوم 1”.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا – رونالد أراوخو- إريك جارسيا – داني ألفيش

خط الوسط: بيدري – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – أوباميانج – فيران توريس