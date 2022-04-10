فرنسا.. انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

يتجه الفرنسيون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع في معظم مناطق البلاد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ويحق لنحو 48.7 مليون شخص التصويت للاختيار من بين 12 مرشحاً يتنافسون على قيادة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ منتصف ليل الجمعة، دخلت فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي، ولم يكن من حق المرشحين التحدث أو تنظيم تجمعات.

الانتخابات لا تتجه نحو إفراز فائز من الجولة الأولى، إذ سيصوت الناخبون لاختيار مرشحَين اثنين يتواجهان في الجولة الثانية في 24 أبريل.

ويتصدر المرشحون في المنافسة الرئيس ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.