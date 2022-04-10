أول «مهمة خاصة بالكامل» تصل إلى #محطة_الفضاء_الدولية

وصلت أول مهمة فضائية خاصة بالكامل مكونة من 3 رجال أعمال ورائد فضاء سابق على متن صاروخ تابع لشركة «سبايس إكس»، يوم الأحد، إلى محطة الفضاء الدولية، إذ سيمضون فترة تزيد قليلاً على أسبوع.

وبابتسامات علت وجوههم وبإبهام مرفوع، خرج قائد مهمة «إيه إكس-1» الأمريكي الإسباني مايكل لوبيز-أليجريا وزملاؤه الكندي مارك باثي والأمريكي لاري كونور والإسرائيلي إيتان ستيبي، واحداً تلو الآخر ببدلهم الزرقاء والسوداء من كبسولة «دراجون» المصنوعة من «سبايس إكس».

وجرى الترحيب بهم بالعناق من أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية وسط وميض أجهزة التصوير.

وأعرب لاري كونور عن سعادته بالمشاركة في التجربة، إلا إنه قال إنه يدرك أيضاً حجم المسؤولية الملقاة على هذه المهمة الأولى المكونة من «مدنيين»، استعداداً لـ«أسبوع حافل من البحث».

وحرص إيتان ستيبي على التحدث باللغة العبرية في محطة الفضاء الدولية، فيما وصف مارك باثي المغامرة بأنها «لا تُصدق».