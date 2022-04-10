ارتفاع أسعار #الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 205.5 ريال 

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 10أبريل 2022، ارتفاعا ، وسط توقعات بمكاسب المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل التعاملات، إلى 234.89 ريال (62.63 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السعودية، اليوم إلى 205.53 ريال (54.80 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، إلى نحو 176.17 ريال (46.97 دولار).

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 “الذهب الاقتصادي في السعودية” نحو 137.02 ريال (36.53 دولار).

كما بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 7.305 ألف ريال (1948 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، في مستهل التعاملات، نحو 1644 ريالا (438.40 دولار).