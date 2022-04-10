أخطر تسريب بريطاني.. ما بعد وفاة إليزابيث في «عملية جسر لندن»

فتحت جهات التحقيق في المملكة المتحدة تحقيقا عاجلا بعد تسريب حكومة ويلز عن طريق الخطأ رسائل بريد إلكتروني رسمية حول البروتوكولات المستخدمة عند وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وسُرِّبت المحادثة وهي مصنفة «حساسة من الناحية الرسمية» من خلال البريد الإلكتروني إلى أحد أفراد الجمهور من قبل مسؤول حكومي ويلزي، وكذلك إلى موظف سابق، وفقاً لصحيفة «ذي صن» البريطانية.

وشمل التسريب خطاباً من موظف حكومي بريطاني رفيع يعرب عن قلقه من أن موقعاً إخبارياً كشف معلومات سرية حول إجراءات وفاة الملكة، والمعروفة باسم «عملية جسر لندن».

وتحقق حكومة ويلز في الخرق الأمني المحتمل، غير إنها تشير إلى عدم الكشف عن «معلومات تنفيذية» من خلال التسريب.

وأفادت شبكة «بي بي سي» بأن المراسلات تتعلق بإجراءات وفاة الملكة، التي تتم 96 عاماً في 21 أبريل.

ماذا يحدث عندما تموت الملكة؟

اليوم الأول

في اليوم التالي لوفاة الملكة، سيتم إعلان تشارلز ملكا رسميا بحضور كبار الشخصيات الحكومية.

وسيُطلب من رئيس الوزراء وكبار أعضاء الحكومة الحضور ولن يتم ارتداء الأوسمة.

وسيتم تقديم التكريم في مجلس العموم وتعليق الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام.

اليوم الثاني

سيعود نعش الملكة إلى قصر باكنجهام. إذا ماتت في ساندرينجهام، وسيستقبل رئيس الوزراء والوزراء نعشها في محطة سانت بانكراس.

وتتوفر عمليتان بديلتان اعتمادا على مكان وفاة الملكة:

-عملية يونيكورن – تموت الملكة في بالمورال وسيتم نقل جثمانها إلى لندن بالقطار.

-عملية Overstudy – تموت الملكة في بالمورال وسيتم نقل جسدها إلى لندن بالطائرة.

اليوم الثالث

يبدأ الملك تشارلز جولة في المملكة المتحدة، تنطلق بزيارة البرلمان الاسكتلندي.

اليوم الرابع

يصل الملك الجديد إلى إيرلندا الشمالية، حيث يتلقى التعزية في قلعة هيلزبورو، إلى جانب التدريب على “عملية الأسد” وهي محاكاة للموكب الذي سيحمل التابوت من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر.

اليوم الخامس

يسير موكب الجنازة من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر، حيث ستكون هناك مراسم الدفن.

الأيام من ستة إلى تسعة

يوضع جثمان الملكة في ولاية وستمنستر هول لمدة ثلاثة أيام، وسط قاعة قصر وستمنستر التي ستُفتح لاستقبال الجمهور على مدار 23 ساعة

وفي اليوم السابع، سيسافر الملك تشارلز إلى ويلز لتلقي التعزية، وحضور قداس في كاتدرائية لانداف في كارديف.

اليوم العاشر

تقام مراسم الجنازة في دير وستمنستر، مع دقيقتين من الصمت في منتصف النهار في جميع أنحاء البلاد.

وينقل جثمان الملكة إلى قلعة وندسور، حيث سيتم دفنها في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.