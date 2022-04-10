كورونا حول العالم.. 6.2 مليون وفاة ورقم قياسي للجرعات

أظهرت بيانات مجمعة ، اليوم الأحد 10 أبريل 2022، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا العالمية إلى 1ر498 مليون حالة، بينما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 11.1 مليار جرعة لقاح.

إصابات كورونا حول العالم

وبحسب أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 498 مليونا و 154 ألف حالة.

وفيات كورونا العالمية

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 176 ألف وفاة.

جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و93 مليون جرعة.

كورونا في تايلاند

وسجلت إصابات كورونا في تايلاند 25 ألفا و 139 إصابة و108 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ بدء الجائحة في تايلاند أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و883 ألفا و485 حالة إصابة بكورونا و26 ألفا و83 وفاة.

كورونا في ألمانيا

وارتفع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 22 مليونا و647197 بعد تسجيل 55471 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 131715 بعد تسجيل 36 وفاة جديدة.

كورونا في كوريا الجنوبية

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية, 164,481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و329 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد بلغ 15,333,670, فيما بلغ معدل الوفيات 0.13%