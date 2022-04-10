القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية.. وعملية لتبادل الأسرى

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان إن «طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52.. دمرت أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية».

وقالت وكالة الأنباء إن الوزارة نشرت لقطات فيديو لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز «كيه. إيه- 52» تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وتطلق صواريخ ونيران المدافع على أهداف أرضية.

ولم يتم تحديد مكان وتوقيت الهجوم.

وأعلنت أوكرانيا، السبت، أنها أجرت عملية تبادل جديدة للأسرى مع روسيا سمحت بالإفراج عن 12 جنديا أوكرانيا و14 مدنيا، وهو ما أكدته موسكو لاحقاً.