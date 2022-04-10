ضبط منتجات فاسدة في حملة لأمانة العاصمة المقدسة على المنشآت الغذائية

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية على المنشآت المتعلقة بالصحة والغذاء في نطاق البلديات الفرعية الإشرافي، وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية والمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

في بلدية محافظة بحرة الفرعية نفذ مراقبو البلدية عدداً من الجولات الميدانية في مواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية شملت عدداً من المحال الغذائية والبقالات والمطاعم.

وجرى رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة في بعض المحال ومخالفة التجهيزات الصحية، ووجود مواد غذائية مخزنة بطرق سيئة وتظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية، ومصادرة 27 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة و17 لتراً من العصائر المحضرة مسبقاً ً، وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق، وتغريم الآخرين حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وفي السياق، واصل مراقبو بلدية الشرائع الفرعية جولاتهم الرقابية على المنشآت والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أسفر عنها إغلاق معمل مختص بتجهيز الحلويات يفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة ويفتقر شروط التعبئة والتخزين، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة مع وجود حشرات داخل المنشأة .

كما كثفت بلدية العتيبية الفرعية ممثلة في قسم المواد الغذائية والصحة العامة جولاتها الرقابية على منشآت الوجبات الغذائية لرصد العديد من المخالفات، من أبرزها؛ ضبط عمّال دون شهادات صحية وتدنٍ في مستوى النظافة العامة لبعض المنشآت، إضافةً إلى مخالفة بعض التجهيزات داخل المنشآت، عليه تم تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق.