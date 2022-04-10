الزكاة_والضريبة_والجمارك تعلن عن بدء التقديم في برنامج ” #أمين”

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن فتح التقديم على برنامج “أمين” النسخة الثالثة، وذلك ابتداءً من اليوم 10 أبريل 2022م، والذي تستهدف من خلاله الخريجين من أبناء وبنات الوطن من حملة درجة البكالوريوس فقط.

وأوضحت الهيئة أن برنامج “أمين” النسخة الثالثة هو برنامج تدريبي لمدة عام واحد فقط، ويُركز خلال هذه المدة على جانب بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الجمركية، وتعزيز معرفتهم في مجالات العمل الجمركي، حيث يتلقى المتدربون التأهيل لمدة اثنا عشر شهرًا تتضمن تدريبًا نظريًا، وعمليًا في المنافذ الجمركية.

وبيّنت الهيئة أن التقديم متاح لجميع الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط، وذلك في جميع التخصصات وفق شروط ومعايير محددة، أبرزها أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على مؤهل شهادة البكالوريوس، بمعدل لا يقل عن 2.5 من 4 أو 3.5 من 5 وألا يكون المتقدم/ـة على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه/ـا ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 25 عامًا أثناء التقديم على البرنامج.

كما أوضحت الهيئة أنه يُشترط للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، مؤكدةً أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين بالبرنامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، وبدل السكن والنقل، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.

وأضافت الهيئة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني من خلال زيارة الرابط zatca.gov.sa وذلك حتى انتهاء المدة المحددة للتقديم بتاريخ 19 أبريل 2022م.

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