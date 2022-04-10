تعرف على اللوحات المطروحة.. بدأ #مزاد_اللوحات_الإلكتروني المميزة

أعلنت منصة أبشر عن اللوحات الإلكتروني المميزة ، التي بدأ طرحها في المزاد الإلكتروني للوحات اليوم الأحد.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد (الأحد)، وذلك عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرة إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأبانت أن خطوات المشاركة في المزاد تتمثل في الدخول لمنصة “أبشر” واختيار خدمات من التبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

ونشرت المنصة عبر حسابها على تويتر، ارقام اللوحات المميز التي تم طرحها وتفاصيل المزاد.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني الأحد، وذلك عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرة إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأبانت أن خطوات المشاركة في المزاد تتمثل في الدخول لمنصة “أبشر” واختيار خدمات من التبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.