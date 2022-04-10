حساب_المواطن أودع 1.8 مليار لمستفيديه في الدفعة الجديدة

کشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ53 الخاصة بالدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم (الأحد).

وأوضح مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري، أنه تم إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق 10.3 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 116 مليار ريال منها مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأبان أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى