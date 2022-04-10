أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة سعيدة للريدز عن محمد صلاح

كشف جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، عن آخر التطورات في ملف تجديد عقد محم صلاح مع الريدز.

وقال كاراجر: “محمد صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول أنه أسطورة للنادي ولا يوجد مكان مناسب له اكثر من ليفربول”، وفقًا لما ورد عن شبكة “سكاي سبورتس”.

وحول أسباب غياب صلاح عن التسجيل، أوضح كاراجر: “عدم تسجيل محمد صلاح للأهداف سببه حالته الذهنية والبدنية”.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في الخامسة والنصف، مساء اليوم، الأحد، على ملعب “الاتحاد”، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليح، برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.