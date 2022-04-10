مذكرة بين “مكتب التربية العربي لدول الخليج” و”موهبة” لتطوير المواهب في دول الخليج

وقع مكتب التربية العربي لدول الخليج ، اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في الدول الأعضاء في المكتب.

وقع المذكرة من الجانبين معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي المدير العام مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومعالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لمؤسسة “موهبة”.

وتضمنت الاتفاقية التعاون بين الطرفين تنظيم مجالات البرامج الإثرائية المشتركة للطلاب والطالبات الموهوبين على مستوى الدول الأعضاء بالمكتب، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية لإعداد طلبة الدول الأعضاء المشاركين في الأولمبياد الدولية.

كما اتفق الطرفان على تنظيم جائزة خليجية للموهبة للإبداع بإشراف وتعاون مشترك بين المكتب و”موهبة” والمؤسسات التي تعنى بالموهوبين في الدول الأعضاء، وترجمة أبرز الإصدارات العلمية في مجال الموهبة والإبداع ، وإعداد الدراسات والأبحاث التربوية في مجال الموهبة والإبداع لدول مجلس التعاون.

ووفق مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان في شراكة لبناء محتوى يعزز أدوار الطرفين في نشر مناخ وثقافة الموهبة والابداع في دول مجلس التعاون الخليجي.