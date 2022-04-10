نجاح تشخيص حالة نادرة لطفل ثلاث سنوات في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف

نجح فريق طبي في قسم الطب النووي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف في تشخيص حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، حيث تم تحويله لوجود تضخم في الكلية اليمنى، وقد تبين من المسح الذري على الكلى وجود كليتين متلاصقتين (Duplex Kidney) في الجهة اليمنى لكل منهما حالب مستقل وتعملان بكفاءة جيدة ولم يتم اكتشافهما في الفحوصات السابقة.

يُذكر أن هذه الحالة تم تحويلها على أساس وجود انسداد في حوض الكلية اليمنى وقد تم تغيير مسار التشخيص عن طريق المسح الذري للكلى. من جانب آخر أوضحت صحة الجوف أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي قدّم خدماته عبر عياداته الخارجية لعدد 14390 مستفيدا وذلك خلال الربع الأول للعام الحالي 2022م ، فيما بلغ عدد المنومين 1077 مريضا، وبلغ عدد مراجعي فحص العيون 1351 مراجعا، وعدد المستفيدين من قسم الخدمة الاجتماعية 654 مستفيدا، ومراجعي قسم التأهيل الطبي 631 مراجعا.

كما بلغ عدد العمليات الجراحية 133 عملية ، وذلك خلال نفس الفترة وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 5890 مراجعا ومراجعي قسم الطب النووي 70 مراجعا، وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 67709 فحوص وعدد المتبرعين بالدم 206 متبرعين ، وعدد جلسات الغسيل الكلوي 31 جلسة , فيما بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 235 عملية وعدد عمليات المناظير 37 عملية ،وعدد الوصفات الطبية المصروفة 28223 وصفة.