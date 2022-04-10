بدءا من الغد.. استمرار تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة يومي الإثنين والثلاثاء.

وأوضح المركز، أن تأثيرها يشمل مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وكذلك الأجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة، تبوك، وتمتد لتشمل القصيم، والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض، الشرقية.

وشملت التوقعات أن لا يستبعد أن تصل سرعة الرياح أحيانا إلى أكثر من 45 كيلو وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على أجزاء من تلك المناطق، كما يصاحبها تفاوت في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض على شمال ووسط وشرق المملكة.