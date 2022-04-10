تعادل مثير بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وجابرييل خيسوس في الدقيقتين 5 و36.

وجاء هدفا ليفربول الوحيد عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 13 من عمر الشوط، وماني في الدقيقة 64

نجح كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم في شباك ليفربول خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في البريميرليج.

جاء الهدف في الدقيقة 5 بعد تسديدة قوية من دي بروين بقدمه اليسرى ارتطمت بقدم ماتيب ثم القائم الأيسر وسكنت الشباك.

جاء هدف التعادل في الدقيقة 13 بعد عرضية رائعة من أرنولد وتسديدة أرضية من جوتا في الشباك.

وفي الدقيقة 36 أحرز خيسوس الهدف الثاني بعد خطأ من دفاع ليفربول الذي وضع مصيدة التسلل بعد كرة عرضية من رودريجو إلا أن خيسوس القادم من الخلف كان في وضع سليم وسدد الكرة بقدمه اليسرى في اتلشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سجل ماني الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح وتسديدة بقدمه اليمنى لحظة خروج الحارس.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند 74 نقطة متفوقا على ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.