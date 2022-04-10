مصر تطبق إجراءات جديدة للقادمين من الخارج

أعلنت شركة مصر للطيران، الأحد، أن المطارات المصرية حدثت إجراءاتها للحد من التكدس وتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين إلى البلاد.

وقال بيان للشركة إنه “في ضوء تحديث الإجراءات الاحترازية بمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات ومع إطلاق تشغيل المنصة الإلكترونية (Visit Egypt)، تهيب مصر للطيران بعملائها القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة”.

وشددت على “ضرورة الحصول على كود الموافقة (QR Code) للدخول الى مصر وإظهاره بمطارات السفر وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية مصر العربية”.

وتابعت: “وفي حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل علي المنصة واسترجاع بياناته المسجلة سابقا كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته”.

وأوضحت أنه “في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني”.

كما أشارت إلى أنه “في حالة استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أن له أولوية المراجعة نظرا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر”.