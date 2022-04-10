الأخبار المحلية

الأمن العام يواصل ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة

10 أبريل 2022 · < 1 minute
الأمن العام
الأمن العام

واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين،في مختلف مناطق المملكة،وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة،مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛لضمان وصولها إلى مستحقيها.