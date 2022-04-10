أخبار دوليّة

‏ميليشيا الحوثي ترفع أسعار البنزين في مناطق سيطرتها 27%

الوئام-متابعات
10 أبريل 2022 · < 1 minute

رفعت ‏ميليشيا الحوثي أسعار البنزين في مناطق سيطرتها بنسبة 27% ‎