ضبط 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية في مستودع مخالف بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض مستودعاً مخالفاً يحتوي على أكثر من (400) ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وصُودرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية، ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.