عاجل.. بدء التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية

تعلن وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 2022 بدءاً من اليوم عبر نظام فارس، على أن يتم إغلاق التسجيل للمتقدمين في 24 ذي القعدة 1443هـ، وإغلاق استقبال الطلبات من الإدارات التعليمية في 1 ذي الحجة 1443هـ.



ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التعليم نحو تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية والاحتياجات التدريسية، بما يعزز الوصول لتحقيق الأداء الأمثل، وتحسين مخرجات التعليم، وكذلك تطوير قدرات منسوبي التعليم ودعمهم للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.