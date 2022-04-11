التشكيل المتوقع للهلال أمام الريان في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الهلال مساء اليوم الإثنين أمام الريان القطري ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يدخل اللقاء وسط مصاعب وعلى رأسها شبح الإصابات الذي يعاني منه الفريق لكنه يحاول في الوقت ذاته الاستفادة من عناصر الخبرة بين صفوفه وتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، متعب المفرج، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد كنو، ماتيوس بيريرا

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو