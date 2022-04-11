حالة_الطقس.. أتربة وغبار على 9 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم ، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة ومحافظة بدر

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، حيث تضمنت وجود رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة بدر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

حالة الطقس بمحافظات الحناكية والعيص وخيبر

كما أصدر المركز اليوم الاثنين تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة ، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.