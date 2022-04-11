وفيات #كورونا العالمية تتجاوز 6 ملابين

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم، اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، ارتفاع وفيات كورونا اأكثر من ستة ملايين و202 ألف شخص.

ووفقا لإحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، اليوم ط، أرتفع إجمالي إصابات كورونا حول العالم، إلى 498959117 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6202844 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 447641375 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة ، الدول الأكثر تضرراً من كورونا من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1012145 حالة وفاة من أصل 82060148 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 521722 حالة وفاة من أصل 43036070 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 661270 حالة وفاة من أصل 30152402 إصابة.

كورونا في الصين

وسجلت الصين، اليوم 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 165577، فيما لم يسجل أي حالة وفاة جديدة ليظل العدد عند 4638.

كورونا في ألمانيا

كما ارتفع إجمالي إصابات كورونا في ألمانيا إلى 22 مليونا و677986 بعد تسجيل 30789 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 131728 بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.

كورونا في كوريا الجنوبية

وسجلت كوريا الجنوبية, 90 ألفا و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و258 حالة وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا 15 مليونا و 424 ألفا و 598 إصابة, فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 19 ألفا و 679.