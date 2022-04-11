ذعر وهروب المارة في ميدان ” التايمز سكوير” بنيويورك.. ما القصة

شهد ميدان ” التايمز سكوير” بنيويورك، حالة من الزعر وهروب المارة

وانتشرت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي توثق هروب جماعي للناس من الساحة، فور سماع دوي الانفجار.

وتسبب دوي انفجار في إحدى البالوعات، بحالة ذعر في ساحة “التايمز سكوير” الشهيرة بمدينة نيويورك الأمريكية.

من جانبها، أفادت السلطات الأمريكية باندلاع عدة حرائق في البالوعات بـ”التايمز سكوير” بنيويورك مساء الأحد ، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك بأن رجال الإطفاء قاموا بتفتيش المناطق المحيطة بحثا عن أي مستويات مرتفعة من أول أكسيد الكربون.