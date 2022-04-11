من المسجد الحرام .. رسالة مؤثرة من فتاة لأخيها المسجون #عاجل #أخت_السجين_حسام

وجهت فتاة رسالة مؤثرة لأخيها المسجون، من المسجد الحرام، تفاعل معها المغردون عبر هاشتاج “أخت السجين حسام” .

ووجهت الفتاة رسالة دعاء استغاثة لأخيها ، الذي كان يتابعها من السجن عبر قناة الإخبارية ؛ لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكنه مشاهدتها، مؤكدة أنها حضرت تحديدا إلى المسجد الحرام لإرسال الرسالة.

وقالت الفتاة : “أتيت إلى هنا لأخي الذي يتابعني من السجن ، واسمه حسام ، وأود أن أحييه إذا كان يراقبني الآن”، وخنقتها العَبرة وهي تحمل غطاء جوال، وتلوح بيدها باكية لشقيقها مبشرة إياه: “إن شاء الله هانت”.

وتفاعل المغردون مع الرسالة المؤثرة للفتاة عبر هاشتاغ “أخت الأسير حسام” ، حيث عبروا عن إعجابهم بجمال ونقاء مشاعر الأخت تجاه شقيقيها.