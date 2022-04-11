الصحة تسجل «صفر» وفيات بسبب #كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، عن تسجيل «صفر» وفيات بسبب كورونا، فيما سجلت 130 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 751,943 حالة، وتسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة ، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 737,482 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل «صفر» وفيات بسبب كورونا، ليستقر إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند 9058 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,273,358) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.