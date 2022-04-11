” #المرور”: يسمح بتحريك المركبة بعد الحادث في 3 حالات فقط .. تعرَّف عليها

حدّد المرور السعودي الحالات التي يسمح فيها بتحريك المركبة بعد وقوع الحادث وقبل أن يصل فريق نجم.

وقال المرور في إنفوجراف على حسابه بتويتر “ثلاث حالات تسمح لك بتحريك مركبتك بعد وقوع الحادث وقبل أن يصل إليك فريق #نجم.. تعرَّف عليها”.

وأضاف، أن المادة 1/63 من نظام المرور نصت على هذه الحالات: الأولى، إذا كان الحادث بسيطاً وقام أحد الأفراد بتصوير المركبات في موقع الحادث، والثانية عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطراً على السلامة أو يعرقل حركة السير، والحالة الثالثة يمكن الإبلاغ، ثم تحريك المركبة وتجنيبها بقرب موقع الحادث بعد إبلاغ “نجم”.