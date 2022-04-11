انسحاب فريق شنغهاي الصيني من دوري أبطال آسيا

تلقى الاتحاد الآسيوي لكرى القدم خطابا من الاتحاد الصيني لكرة القدم انسحاب نادي شنغهاي بورت من دوري أبطال آسيا 2022.

واطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قيود السفر التي واجهت نادي شنغهاي بورت، وذلك نتيجة لقرار الإغلاق الذي تم فرضه مؤخراً في مدينة شنغهاي بالصين، وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد القاري.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة الفرعية لكوفيد-19 في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنطقة الشرق، وبحسب المادة 5.2 من تعليمات البطولة، إلغاء جميع مباريات شنغهاي بورت وعدم تحديد فريق بديل له بالمجموعة العاشرة، والتي باتت تضم الآن ثلاثة أندية هي تشيانغراي يونايتد التايلاندي وكيتشي من هونغ كونغ وفيسيل كوبي الياباني.

وكذلك، بحسب المادة 8.4 من تعليمات دوري أبطال آسيا، فإن احتساب أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات سيتم حسب الملحق الثاني من دليل بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبالتحديد ومن أجل تفادي أي غموض، وبهدف تحديد أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني التي تتأهل إلى دور الـ16، فإن نتائج جميع المباريات بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الرابع لا يتم احتسابها في جميع مجموعات الشرق (من السادسة وحتى العاشرة)، من أجل تحديد الترتيب النهائي.