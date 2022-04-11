حسم الأمر.. لجنة الانضباط تصدر قرارها في قضية الموسم خلال 48 ساعة

كشف الإعلامي أحمد العجلان عن موعد الإعلان عن القرارات الخاصة بشبهة التلاعب في نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية بعد فتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر.

وقال العجلان عبر حسابه على “تويتر” :

“تصدر لجنة الانضباط والأخلاق قراراتها خلال 48 ساعة بشأن قضية شبهة التلاعب بدوري الدرجة الثانية بعد أن قامت اللجنة بكامل التحقيقات، وذلك لاستكمال البطولة بلعب النهائي ومباراة تحديد البطاقة الثالثة للصعود قبل نهاية عقود لاعبي الأندية”.

وتسببت تلك القضية في حالة جدل شديدة طوال الفترة الماضية والعديد من التساؤلات في وسائل الإعلام حول حقيقة الأمر.