في أول خطاب له.. ماذا قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عن المملكة؟ #عاجل

تحدث رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، عن المملكة، في أول خطاب له اليوم، بعد توليه النصب.

وذكر السعودية في كلمته بألفظ منها الصديق القديم، الأخ المشفق، مستشهدا بموقف السعودية تجاه باكستان بعد طمأنتها وتلبية مطالبها من الاحتياجات النفطية في ضوء العقوبات الاقتصادية حين قامت باكستان بتجارب نووية.

وذكر الحرمين الشريفين وروضة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تقع في تلك البقعة استشهادا بقيمتها ومركزيتها في العالم الاسلامي، وإليها يتجه المسلمون من أنحاء العالم.

وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على وقوفهما ودعمهما الدائم لباكستان.

كما شكر الدول الخليجية، وذكر الإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، على وقوفها الدائم مع باكستان، متطلعا إلى علاقات أفضل مع الجميع