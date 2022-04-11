“مسام” ينتزع 1.444 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022م من انتزاع 1,444 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و784 لغمًا مضادًا للدبابات، و640 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، واستطاع فريق “مسام” نزع 234 لغمًا مضادًا للدبابات و552 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نُزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة، و 32 لغمًا مضادًا للدبابات و30 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حيس، كما استطاع فريق “مسام” في محافظة مأرب من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، إضافة إلى لغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية حريب.

وفي محافظة شبوة تمكَّن الفريق من نزع 427 لغمًا مضادًا للدبابات و13 لغمًا مضادًا للأفراد وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، و29 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عسيلان، فيما نجح الفريق بمحافظة تعز في نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، و6 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، و6 ألغام مضادة للأفراد و22 لغمًا مضادًا للدبابات و25 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 330 ألفًا و981 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.