الأخبار المحلية

منح 12 مواطناً تبرّعوا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

11 أبريل 2022 · < 1 minute

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ12 مواطنًا، وذلك لتبرع كل واحد منهم بأحد أعضائه الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو من متوفٍّ دماغيًا، وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين:

فيصل بن سعيد الزهراني، ومحمد بن سعد بن عصاي، وأنس بن عيضة التريش، ويحيى بن علي آل بشير، وتهاني بنت علي آل فتيل، وسعيد ياسر بن سعيد القحطاني، وسعيد بن سعييد آل مساعد، وعبدالرحمن بن ناصر عريشي، وضيف الله بن خليل الشمري، وحسن بن علي أبو ساق، وسعد بن دبسان البيشي، وعبدالوهاب بن حسين القحطاني.