موسم_جدة 2022.. التفاصيل الكاملة لـ2800 فعالية بالموسم الثاني

يترقب أهالي وزوار مدينة جدة انطلاق فعاليات “موسم جدة 2022” في نسخته الثانية، الذي يأتي هذا العام بمجموعة من الخيارات المتنوعة والمناسبة لمختلف الأعمار،تصل إلى 2,800 فعالية، تتوزع على 9 مناطق مخصصة لإقامة الفعاليات بجدة.

ويستمر “موسم جدة 2022” الذي أعلنت إدارة الموسم أنه سوف ينطلق مستهل مايو المقبل، على مدى 60 يومًا، حيث يستهدف ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الفعاليات العالمية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وكشفت “إدارة موسم جدة” عن إقامة 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و 20 حفلة غنائية عربية، و3 حفلات عالمية، والعديد من الفعاليات والعروض الأخرى التي جرى فيها استثمار ما تتميز به مدينة جدة من مخزون تاريخي وثقافي وحضاري، ومقومات جذب سياحي، كما سيُقدَّم لأول مرة في الموسم 70 تجربة تفاعلية، وعرضًا عالميًّا ل”سيرك دو سلي “المُصمَّم حصريًّا لموسم جدة، كما سيشهد الموسم 5 برامج وفعاليات بحرية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، مبينة أن سماء جدة ستتزين على مدى 60 يومًا بعروض الألعاب النارية، التي تُعد أحد أهم الفعاليات المقامة.

وأشارت إدارة موسم جدة إلى إقامة أكبر شلال تفاعلي بارتفاع 50 متراً، وذلك في منطقة الموسم “سيتي ووك” الترفيهية التي تضم مطاعم، ومتاجر، ومسارح، وعروضًا حية، بالإضافة إلى أكبر شاشة LED للعروض السينمائية،وتجربة للمنطاد، و9 مناطق ترفيهية من بينها قرية الأنيمي، كما سيشهد الموسم أكبر منتجع للحيوانات في المنطقة بـ”جدة جنغل” على مساحة كيلو متر مربع، وأكثر من 1000 حيوان ما بين الزواحف والطيور النادرة، والحيوانات المفترسة، وعروض التفاعل المباشر مع الحيوانات، ومنطقة ألعاب.

وتسعى “إدارة موسم جدة” إلى تعزيز ديمومة الفعاليات في مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة،في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع الفعاليات بالمملكة، وتحفيز البيئة التنظيمية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز التكامل لتنمية هذ القطاع الحيوي المهم، حيث أكدت أن هذا الموسم في نسخته الثانية يبرهن على ريادة المملكة في صناعة الفعاليات الترفيهية، وتعزيز مكانتها السياحية، والسعي لرفاهية المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير الموسم العديد من الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، وإشراكهم في صناعة الترفيه.

فعاليات موسم جدة 2022 تتوزَّع على 9 مناطق ترفيهية رئيسة هي: جدة آرت بروميناد، جدة بير، جدة جنغل، نادي جدة لليخوت، جدة سوبردوم، حديقة الأمير ماجد، سيتي ووك، وسيرك دو سلي، وجدة البلد.