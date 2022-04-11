أكثر من 1.4 مليون طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم يشاركون في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي

أعلنت وزارة التعليم عن مشاركة أكثر من مليون وأربعمائة ألف طالب وطالبة من كافة مراحل التعليم العام في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته السادسة، وذلك من خلال تسجيل بيانات الطلبة في الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع.

وبدأت مرحلة تحكيم مشاركات الطلاب والطالبات الذين أنهوا قراءة خمسين كتابًا على مستوى إدارات التعليم في ١٤٤٣/٩/٩هـ؛ ليتم رفع أسماء المتأهلين على مستوى إدارات التعليم إلى لجان التحكيم على المستوى الوطني في وزارة التعليم.