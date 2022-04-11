أكثر من 1.4 مليون طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم يشاركون في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي

أعلنت وزارة التعليم عن مشاركة أكثر من مليون وأربعمائة ألف طالب وطالبة من كافة مراحل التعليم العام في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته السادسة، وذلك من خلال تسجيل بيانات الطلبة في الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع.
وبدأت مرحلة تحكيم مشاركات الطلاب والطالبات الذين أنهوا قراءة خمسين كتابًا على مستوى إدارات التعليم في ١٤٤٣/٩/٩هـ؛ ليتم رفع أسماء المتأهلين على مستوى إدارات التعليم إلى لجان التحكيم على المستوى الوطني في وزارة التعليم.
وحرصت وزارة التعليم على متابعة تنفيذ المشروع وتشجيع المشاركة فيه وفق عدة مهام، يأتي أبرزها: نشر ثقافة المشروع لجميع المدارس في كافة إدارات التعليم، والتنسيق بين إدارة التعليم والمدارس لتنفيذ الأنشطة، وإقامة الفعاليات وورش العمل، إضافةً إلى متابعة قاعدة البيانات الخاصة بتسجيل الطلبة إلكترونياً على الموقع الرسمي للمشروع، وإعداد خطة تنفيذية لمراحل المشروع بما يتوافق مع الخطة الزمنية الخاصة بتحدي القراءة، إلى جانب تذليل الصعوبات التي تواجه منسقي المشروع في المدارس.