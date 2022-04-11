ضبط 5 متسولين في القصيم (فيديو)

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مكافحة التسول والمتسولين في مناطق المملكة.

وجرى تسليط الضوء على عدد من الحالات في منطقة القصيم، حيث تم القبض على امرأة تتسول داخل أحد الأحياء بفرشها في الطرقات الفرعية واستعطاف المارة.

ونشر حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يوثِّق لحظات القبض على شخص وطفل من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية اليمنية، وذلك بعد قيامهما بالتسول بجوار أحد المساجد عن طريق استعطاف المارة.

كما رصد الأمن العام امرأة تتسوّل داخل محطة وقود على أحد الطرق السريعة، وجرى ضبط شخص يقوم بالتسول بجانب أحد المساجد.

وتم تسليم جميع المتسولين إلى جهات الاختصاص.