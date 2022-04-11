الجمعية السعودية للتمريض المهني توقع مذكرة تفاهم مع جمعية لغة الإشارة السعودية لتعزيز مستوى الرعاية الصحية

وقعت الجمعية السعودية للتمريض المهني، مذكرة تفاهم مع جمعية لغة الإشارة السعودية تهدف إلى إقامة شراكة طويلة الأمد بين الطرفين. ستساهم مذكرة التفاهم في تحقيق اهداف مشتركه متمثلة في النهوض بصحة المجتمع عبر تمكين الممرضين في مجال الرعاية الصحية من خلال الدورات التدريبية على لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع فئة الصم.

وفي سياق تفصيلي، يهدف هذا التعاون إلى تقديم برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة للممارسين الصحيين مع الجمعية السعودية للتمريض المهني، للمساهمة في تطوير مستواهم المهني والوظيفي ، بالإضافة الى إنشاء قاموس إشاري للمصطلحات الطبية الشائعة والهامة .

سيساعد هذا التعاون في زيادة الوعي بين الطاقم التمريضي وتمكين تبادل أفضل الممارسات التي تعتمدها الجمعية السعودية للتمريض المهني.

وتعليقاً على هذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتمريض المهني الدكتور محمد الغامدي أن التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والشركات الناجحة هي خطوة فاعلة تسهم في تنمية صحة المجتمع وتحقيق مستهدفات برنامجي التحول الصحي وجودة الحياة ، وتجسد هذه الشراكة مع جمعية لغة الإشارة السعودية التزامنا الراسخ بالارتقاء بعالم الصحة ، وخلق بيئة آمنة مليئة بالكفاءات في قطاع الرعاية الصحية. وسنواصل مسيرتنا في تعزيز نظام الرعاية الصحية في الدولة بدعم غير مشروط ومن خلال مشاركة الأفكار والبرامج الرائدة التي ترفع مستوى المهارات في المجال المهني والوظيفي.

وبهذا الصدد قال مراد بن ناصر العُمري، رئيس مجلس إدارة جمعية مترجمي لغة الإشارة : “ نشكر الله ثم نشكر وزارة الصحة ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتمريض المهني، كما اشكر الدكتور محمد الغامدي على تعاونه مع الجمعية وهذه الاتفاقية امتداداً لاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لهدف نشر لغة الإشارة. وحيث ان الجمعية تهدف الى تسهيل عملية التواصل بين الصم والمجتمع ونستهدف في هذا التعاون الممارسين الصحيين منسوبي وأعضاء الجمعية السعودية للتمريض المهني للتعامل بطريقة جيدة مع الصم بلغة الإشارة “.

