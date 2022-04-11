الشباب يهزم الجزيرة الإماراتي.. والفيصلي يتجاوز السد في دوري أبطال آسيا

تغلب فريق الشباب على الجزيرة الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل ثلاثية الشباب كل من كارلوس جونيور وتركي مروان العمار وعاد جونيور وسجل الهدف الثالث للشباب والثاني له.

وتغلب فريق الفيصلي على السد القطري بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة ذاتها، وسجل ثنائية الفيصلي كل من هشام فايق وتافاريس.

وتغلب فريق مومباي سيتي الهندي على القوة الجوية العراقي بهدفين لهدف، وفاز الهلال على الريان القطري بثلاثية نظيفة.

كما فاز الشارقة الإماراتي على استقلال دوشنيه بطل طاجيكستان بهدفين مقابل هدف واحد.