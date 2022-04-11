وفاة الإعلامي تركي السويهري

انتقل إلى رحمة ربه ،اليوم، الإعلامي السعودي تركي السويهري، وتفاعل ناشطون وإعلاميون مع خبر وفانه، مترحمين عليه وشاهدين له بالخير والعمل الدؤوب ، مثمنين مسيرته الإعلامية الناجحة.وكيف جاء موته في أيام رمضان.

يذكر أن تركي السويهري شقيق الصحفي والإعلامي محمد السويهري

وعبرت الوئام عن عزائها لأسرة “السويهري” ونسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.