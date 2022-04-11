والدة طفل إيفرتون تفتح النار على رونالدو.. وتؤكد: أرفض اعتذاره

أعلنت السيدة سارة كيلي والدة المشجع الذي ينتمي لفريق إيفرتون الإنجليزي رفضها للاعتذار الذي تقدم به البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد بعد ما بدر منه عقب لقاء الفريقين الأخير.

وقام رونالدو بتكسير هاتف الطفل والذي كان يقوم بتصويره خلال خروجه من الملعب.

وأكدت سارة في تصريحات إعلامية لها أنه ترفض اعتذار رونالدو، وأشارت إلى أن ممثلي اللاعب البرتغالي اتصلوا بها من أجل حضورها بجانب الطفل إلى أولد ترافورد.

وقالت :”لماذا أذهب إليه، لماذا لا يحضر هو”.

وتابعت :”ما فعله رونالدو لا يمت للروح الرياضية بأي صلة ونجلي لازال يعاني من أصداء ما فعله رونالدو حتى هذه اللحظة”.