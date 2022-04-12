تقرير.. تفوق الأندية السعودية في الجولة الثانية لدوري الأبطال.. وسقوط وحيد

أُسدل الستار على مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا والتي أقيمت مبارياتها يومي الأحد والإثنين.

مباريات الجولة الثانية شهدت تفوق كبير للأندية السعودية حيث فاز فريق الهلال على الريان القطري بثلاثية نظيفة، والشباب على الجزيرة الإماراتي بنفس النتيجة.

كما تغلب الفيصلي على السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد، في الوقت الذي خسر فيه التعاون أمام باختاكور الأوزباكي بهدف نظيف.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والشباب صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

ويأتي التعاون في المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، والفيصلي في المركز الثاني للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.