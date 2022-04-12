عاجل .. نواف بن فيصل: إعلامي طلب مني رشوة ومستشار قال: «تدعمون 11 تافها يطاردون طابه» #نواف_بن_فيصل_في_ليوان_المديفر

أوضح الأمير، نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب السابق، حقيقة وجود موقف بينه وبين منصور البلوي.

وقال في رد على المديفر في برنامج ليوان المديفر، الذي تبثه، قناة روتانا خليجية: ” لم يكن هناك موقف شخصي، بل كانت قرارات إدارية عادية من رعاية الشباب.

وأوضح أن اتحاد الكرة كان يعاني ولم يكن دوره أن يبرر الاخطاء ولكن اليوم وجب الحديث عن التاريخ، مستطردا: “نعم كان لدينا قصور مادي كبير.

وأكد أن في كأس العالم 2002 شاركت المملكة بدون ميزانية.

وبين أن أحد المستشارين كتب وقتها: “كيف تدعمون 11 تافها يلحقون طابه.”، موضحا أن ذلك لم يكن تقصيرا من القيادة لكنها نقاط وتفاصيل تخص الوزراء والمستشارين.

وكشف الأمير نواف بن فيصل في حديثه عن طلب أحد الإعلاميين للرشوة منه.

وقال: “إن هناك إعلاميٌ طرح طرحا فيه إسفاف هو وضيوفه –على حد قوله- وبعدها بيومين رأيته في عزاء فحاول “تلطيف الأجواء” فلما عاتبته قال: “القصة عند البنك” في إشارة لطلب الرشوة.