الأخبار الإقتصادية

أسعار #النفط ترتفع أكثر من 3%

متابعات الوئام
12 أبريل 2022 · < 1 minute
صادرات النفط
صادرات النفط

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، ارتفاعا مستهل التعاملات ، بعد تراجع 4% أمس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنحو 3.24% أو بمقدار 3.19 دولار إلى 101.67 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما انخفضت أمس 4.2%.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو إلي 3.43% أو بمقدار 3.23 دولار عند 97.52 دولار للبرميل.

وخففت شنغهاي عمليات الإغلاق المفروضة على بعض المجمعات السكنية، لكن معظم الناس لا يزالوا محاصرين في منازلهم، كما أشارت السلطات إلى أنها قد تعيد فرض القيود إذا ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس.