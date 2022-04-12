أسعار #النفط ترتفع أكثر من 3%

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، ارتفاعا مستهل التعاملات ، بعد تراجع 4% أمس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنحو 3.24% أو بمقدار 3.19 دولار إلى 101.67 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما انخفضت أمس 4.2%.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو إلي 3.43% أو بمقدار 3.23 دولار عند 97.52 دولار للبرميل.

وخففت شنغهاي عمليات الإغلاق المفروضة على بعض المجمعات السكنية، لكن معظم الناس لا يزالوا محاصرين في منازلهم، كما أشارت السلطات إلى أنها قد تعيد فرض القيود إذا ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس.