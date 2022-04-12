كورونا حول العالم.. الإصابات إلى نصف مليار وأكثر من 11 مليار جرعة

أظهرت بيانات حديثة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، ارتفاع إصابات كورونا حول العالم، ليصل إجمالي الإصابات اقرب 500 مليون إصابة .

إصابات كورونا العالمية

وأظهرت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول عدد الاصابات إلي 499 مليونا و 748 ألف حالة.

وفيات كورونا حول العالم

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 181 ألف وفاة.

لقاحات كورونا حول العالم

وبلغ عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و110 ملايين جرعة.

كورونا في الصين

وسجلت الصين 1272 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 166849، فيما لم يسجل أي حالة وفاة جديدة ليظل العدد عند 4638.

كورونا في ألمانيا

كما سجلت المانيا 162790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و289 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 22 مليونا و840776, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 132017.